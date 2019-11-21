Ünye'de anaokulu öğrencilerinden Türk Kızılay'a destek

Ünye ilçesinde anaokulu öğrencileri, ihtiyaç sahipleri için hazırladıkları kolileri Türk Kızılay'a ulaştırdı.

Ünye Gölevi Anaokulu tarafından düzenlenen "İlk İyiliğim" projesi kapsamında yardım kampanyası gerçekleştirildi.

Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları kıyafet, oyuncak ve kırtasiye ürünlerinden oluşan yardım kolilerini Türk Kızılay Ünye Şubesine teslim etti.

Şube başkanı İsmet Küçükoğlu, çocuklara Kızılay'ın yaptığı faaliyetleri anlatarak, merak ettikleri soruları da yanıtladı.

Anaokulu öğretmenlerinden Sibel Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak adına çocukların, ailelerinin de desteğiyle yardım kolilerini hazırladıklarını söyledi.

Gül, öğrencilerle paketleri hazırlayarak paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrendiklerini kaydetti.