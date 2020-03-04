Ünye'de "Anne bebek ilişkisi ve beslenmesi" semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünye'de 'Anne bebek ilişkisi ve beslenmesi' semineri - Son Dakika

Ünye'de "Anne bebek ilişkisi ve beslenmesi" semineri

6 saat önce

Ünye ilçesinde, Kadın Eli Dokunuyordu Derneğince "Anne bebek ilişkisi ve beslenmesi" konulu seminer düzenlendi.

Ünye'de

Ünye ilçesinde, Kadın Eli Dokunuyordu Derneğince "Anne bebek ilişkisi ve beslenmesi" konulu seminer düzenlendi.

Dernek tarafından düzenlenen "1. Kadın Dostu Şehir" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen seminere, Türkiye Gıda Mühendisleri Odası 11. dönem onur kurulu üyesi Petek Ataman ile diyetisyen Işıl Doğangün konuşmacı olarak katıldı.

Ataman, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonundaki seminerde, anne bebek beslenmesinde doğru bilinen yanlışlarla ilgili bilgi verdi.

Doğangün ise anne sütünün bebekler için çok faydalı ve önemli olduğunu dile getirdi.

Etkinlik çerçevesinde Ünyeli diyetisyen Elvan Odabaşı da "Umutsuz diyet kadınları" konulu seminer verdi.

Ünye, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:38 Kaynak: AA
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