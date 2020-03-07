Ordu'nun Ünye ilçesinde "Anne Çocuk Oyun Atölyesi" etkinliği organize edildi.

Kadın Eli Dokunuyordu Derneğince düzenlenen "1. Kadın Dostu Şehir" etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen programda anne ve çocuklar birlikte vakit geçirdi.

Dernek başkanı Esra Gerçeker, kadınların ve çocukların kendilerini özel hissedecekleri çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Kadın isterse en iyisini yapar. Kadın mutluysa herkes mutludur." ifadesini kullanan Gerçeker, kadınların atölyede çocukları ile keyifli ve kaliteli zaman geçirdiklerini aktardı.