Ünye'de "Anne Çocuk Oyun Atölyesi" ekinliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünye'de 'Anne Çocuk Oyun Atölyesi' ekinliği düzenlendi - Son Dakika

Ünye'de "Anne Çocuk Oyun Atölyesi" ekinliği düzenlendi

7 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde "Anne Çocuk Oyun Atölyesi" etkinliği organize edildi.

Ünye'de

Ordu'nun Ünye ilçesinde "Anne Çocuk Oyun Atölyesi" etkinliği organize edildi.

Kadın Eli Dokunuyordu Derneğince düzenlenen "1. Kadın Dostu Şehir" etkinlikleri kapsamında bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen programda anne ve çocuklar birlikte vakit geçirdi.

Dernek başkanı Esra Gerçeker, kadınların ve çocukların kendilerini özel hissedecekleri çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Kadın isterse en iyisini yapar. Kadın mutluysa herkes mutludur." ifadesini kullanan Gerçeker, kadınların atölyede çocukları ile keyifli ve kaliteli zaman geçirdiklerini aktardı.

Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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