ÜNYE'DE AŞIRI YAĞIŞLAR SONRASI YARALAR SARILIYOR

Ünye'de 09 Ağustos tarihinde başlayan, aralıklarla devam eden ve toplamda bir haftada metrekareye düşen 300 kg'ın üzerinde şiddetli yağışlar sonrası oluşan zararların telafisi için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, şehir merkezinde ve kırsalda yürütülen çalışmaları bizzat takip etti. Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Tavlı, "Tek tesellimiz herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmaması. Bunun dışında mahalle yollarımızda ciddi zararların oluştuğunu tespit ettik. En kısa zamanda ulaşım anlamında hayatın normale dönmesi için aralıksız çalışıyoruz. " dedi.

Ünye'de aşırı yağışlar sonrası üst kesimlerde yer alan mahalleler başta olmak üzere kent merkezinde de yağışın olumsuz etkilediği bölgelerde Ünye Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hasar tespit çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlandı.

Başkan Tavlı, İlk Andan İtibaren Çalışmaları Bizzat Koordine Etti

Yağışların başladığı ilk andan itibaren çalışmaları bizzat sahada koordine eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilgili müdürlüklere bağlı ekiplerle mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve telafisi için hızlı şekilde planlamalar gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir hafta boyunca aralıklarla ve şiddetle devam eden yağışlar ile birlikte bazı noktalarda lokal bazda su baskınlarının dışında ciddi bir mağduriyet yaşanmadı. Ünye merkezde su baskınlarının bazı noktalarda etkilediği mahalleler Gölevi, Fevzi Çakmak, Gürecülü, Bayramca ve Saraçlı olurken, hasarların merkez noktaları ise dere kenarları oldu. Özellikle yoğun yağışlarla birlikte yataklarından zaman zaman taşmaların yaşandığı dereler en fazla yollara zarar verdi.

Üst Mahallelerde Çok Sayıda Grup ve Ara Yollarda Hasarlar Oluştu

Yoğun ve kesintisiz devam eden yağışlar sonucu Ünye'nin yüksek kesimlerinde yer alan mahallelerde en fazla etkilenen yollar oldu. Yiğitler, Kaledibi, Şenyurt, İnkur, Tekkiraz, Fatih, Yeşilkent, Erenyurt, Ağıdere, Saylan, Kadılar, Gölceğiz, Üçpınar, Pelitliyatak ve Çiğdem başta olmak üzere ilçenin tamamına yakın mahallelerinde birçok yolda ciddi hasarlar oluştu. Yağışla birlikte oluşan akmalar ve heyelanlar nedeni ile bazı yollarda uçuklar oluşurken, birçok yolda yağışın getirdiği taş, kum gibi birikintiler ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Hasar Tespit Çalışmalarına Hızlı Bir Şekilde Başlandı

Yağışlarla birlikte Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın koordinasyonunda hızlı bir şekilde sahada incelemeler başlatılarak hasar tespit çalışmaları yapıldı. Hasar tespit çalışmaları devam ederken, bir yandan da mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar hemen başlatıldı. Ünye Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda grup yolları ve ara yollarda yol onarım ve açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ünye Merkezde Yağışlarda Sıkıntı Oluşturan Bölgelere Kalıcı Çözüm

Ünye'de özellikle yoğun yağışlarda sıkıntı yaşanan bölgelere kalıcı çözümler üretiliyor. Bunlardan Derya Sokak ile Tabakhane Deresi arasında su geçişini sağlayan nokta ile Hayvan Pazarı ile Tabakhane Deresi arasındaki geçiş noktalarında derebaks çalışmaları tamamlanıyor. Yine yağışlarda sorun oluşturan Gölevi mahallesinde ki Göçük deresinin mevcut 3 metre olan dere yatağı 10 metreye çıkarılıyor.

Başkan Tavlı, "En Büyük Tesellimiz Yaralanma ve Can Kaybı Olmaması"

Yaşanan yağışların normalin çok üzerinde olduğunu kaydeden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı yaptığı açıklamada, "Tek tesellimiz herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmaması. Bunun dışında mahalle yollarımızda ciddi zararların oluştuğunu tespit ettik. Ordu Büyükşehir Belediyemiz, Karayollarımız ve Ünye Belediyemiz koordinasyonunda zarar gören tüm yollarımıza hızlı bir şekilde müdahale etmeye başladık. İlk etapta heyelan nedeniyle kapanan yollarda ulaşımı sağladık. En kısa zamanda ulaşım anlamında hayatın normale dönmesi için aralıksız çalışıyoruz. " dedi.

Başkan Tavlı, "Dere Yataklarında Yapılan Çalışmalar Taşkınları Önledi"

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, özellikle Ünye sınırları içerisinden denize dökülen dere yataklarında yapılan ıslah çalışmalarının taşkınları önlediğine vurgu yaptı. Tabakhane Deresi, Cevizdere ve Cüri deresinde yapılan istinat ve yatak genişletme faaliyetlerini içeren ıslah çalışmalarının taşkınları önlediğini belirtti. Başkan Tavlı, "Artık şunu anlıyoruz ki, ani ve yoğun yağışların olduğu bir iklim dönemine giriyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. " diye konuştu.