Ünye'de atık pet şişelerinden kuş yemliği yaptılar - Son Dakika

Ünye'de atık pet şişelerinden kuş yemliği yaptılar

Türk Kızılay Ünye Şubesi gönüllü gençleri, kuşlar için atık pet şişelerinden yemlik yaparak ağaçlara yerleştirdi.

Türk Kızılay Ünye Şubesi gönüllü gençleri, kuşlar için atık pet şişelerinden yemlik yaparak ağaçlara yerleştirdi.

Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz

Gençler, doğada yem bulmakta zorlanan kuşlar için atık pet şişelerinden 20 kuş yemliği yaptı. Yemlikler, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Parkı ve sahildeki ağaçlara yerleştirildi.

Türk Kızılay Ünye Şubesi İdari İşler Sorumlusu Mustafa Dalgıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geri dönüşüm pet şişelerini hem geri kazandırmak hem de doğada yem bulmakta zorlanan kuşların ihtiyacını karşılamak üzere bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Dalgıç, Kızılay gençleri olarak proje yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Pet şişelerin sokağa atıldığını ve çevreye zarar verdiğini gördük. Bunları boyayıp birleştirerek farkındalık yaratmak istedik. Sessiz dostlarımız için 20 kuş yemliği yaptık. Yaptığımız kuş yemliklerimizi ağaçlara astık. Projelerimiz devam edecek. Kızılay gençlerle var. Gençler her zaman hızlı, dinamik ve çalışkan." dedi.

Cumhuriyet Meydanı, Kızılay, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 22:14 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ünye'de atık pet şişelerinden kuş yemliği yaptılar - Son Dakika

Son Dakika

00:33 3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı 22:15 Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum 21:58 İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında 19:27 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz 18:30 17 yaşındaki genç YKS sonrası evinde intihar etti 16:13 Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı 15:17 Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var? 14:40 Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir 13:39 Uzman isimden tsunami uyarısı: Karşı karşıya kalabiliriz 13:00 Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş 12:24 Türkiye'nin konuştuğu ilçe! Kayıp 4 bin kişi olayı halledildi ancak bu kez de 67 kişi fazla 12:23 Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı 10:19 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor 10:17 'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar 09:56 Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
00:32
Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi
23:54
Mercedes, Formula 1'de bu sezon siyah arabayla yarışacak
23:40
Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor
23:27
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
23:25
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
23:18
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
23:11
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
22:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 04:36:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ünye'de atık pet şişelerinden kuş yemliği yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]