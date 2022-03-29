Ünye'de aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Ünye'de aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

29.03.2022 10:53
Ünye'de aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi Niksar Caddesi veteriner mevkisinde, Kürşad Türk (22) yönetimindeki 52 ES 161 plakalı hafif ticari araç, park halindeki servis minibüsüne, ardından kaldırımdaki aydınlatma direğini çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından Niksar Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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Veteriner, Türk, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ünye'de aydınlatma direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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