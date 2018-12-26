Ünye'de "Bir Ayakkabı da Benden" Kampanyası
1 saat önce
Ünye ilçesinde ilkokul çocukları için "Bir Ayakkabı da Benden" kampanyası başlatıldı.
Ünye
ilçesinde ilkokul çocukları için "Bir Ayakkabı da Benden" kampanyası başlatıldı.
Ünyeli Çocuk Psikologu Prof. Dr. Ayşe Yalın
'ın öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilecek ilkokulda ihtiyaç sahibi çocuklar için ayakkabı kampanyası düzenlendi.
Yalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan ve kendisine yeni alınan bir çizmeye sevinen bir çocuk fotoğrafından çok etkilendiğini, bunun üzerine bu kampanyayı başlattığını söyledi.
Kampanyaya ilişkin destekler de geldiği ifade eden Yalın, Haznedar Maksat Muhabbet Olsun Korosu'nun da desteğiyle kampanyayı yürüttüğünü anlattı.
Katkı sunmak isteyenlerin ilçedeki Haznedar Gündüz Bakım Evine ulaşabileceğini belirten Yalın, "Buraya gelen tüm ayakkabıları toplayıp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracığıyla tespit edilen okuldaki çocuklarımıza ara tatil öncesi vermek istiyoruz. Kampanyamıza destek vermek isteyenler 14 Ocak tarihine kadar yeni aldıkları ayakkabıları bizlere ulaştırabilir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:57 Kaynak: AA
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