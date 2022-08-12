Ordu'da bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

12.08.2022 16:55
Ordu'da bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Ünye'de bir kişiyi bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Ünye'de bir kişiyi bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi'nde 10 Ağustos Çarşamba günü Y.B'yi bıçaklayan N.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

N.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Y.B'nin Ünye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Liseler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada Y.B'yi (66) bıçakla yaralayan N.K. gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ordu'da bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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