Son Dakika Haberleri: Ünye'de Çatı Yangını

Ünye'de Çatı Yangını

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangında çatı kullanılamaz hale geldi.

Ünye'de Çatı Yangını, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangında çatı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Yüceler Mahallesi'de Haydar Gençal ve oğlu Cumhur Gencal'a ait iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Yangın, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye itfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak etrafa sıçramadan söndürüldü. Yangının merdiven boşluğunda bulunan kat kaloriferinin bacasından evin çatı katını yakma ihtimali üzerinde duruluyor. Ev sahibi Cumhur Gencal, "Evin üst kısmının daha inşaat halinde olması dolayısıyla kışlık yakacak odunların burada bulunuyordu, odunların kurulukta olması yangının daha hızlı büyümesine sebep olurken itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının büyümesini önlemiş oldu" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:12 Kaynak: İHA

İtfaiye, Ordu, Ünye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öğrenciler, Yanan Okullarının Önünde Hatıra Fotoğrafı Çektirdi Son Dakika! Kadıköy'de Korkutan Yangın

7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Çocuğun Hayatı Altüst Oldu Çatıdan Düşen Kar Yığının Altında Kalan Çocuğun Üzeriden İş Makinesi Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 19:53:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünye'de Çatı Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]