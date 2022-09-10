Durumu fark eden can kurtaran ekipleri ve ihbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yardımıyla Kömeç, kıyıya çıkarıldı.

Kaynak: AA

Ünye Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren kadın tedavi altına alındı - Son Dakika

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