Ünye'de denize giren 2 kişi boğuldu - Son Dakika

Ünye'de denize giren 2 kişi boğuldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde farklı noktalarda denize giren 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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