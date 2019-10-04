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Ünye'de "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği

42 dakika önce

Ünye'de "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Ünye'de

Ünye'de "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği, Türk Kızılay Ünye Şubesinin desteğiyle "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında obeziteye dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Ünye Türk- Japon Dostluğu Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anıtı önünden başlayan yürüyüş Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, meydanda yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, obezite ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Obezitenin çağın beslenme sorunu olduğuna vurgu yapan Tokgöz, şunları söyledi:


"Bizler 487 öğrencimiz, 18 öğretmenimiz, 20 velimizle bir yürüyüş gerçekleştirdik. Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün düzenlediği yürüyüşe bizde Milli Eğitim Müdürlüğü olarak destek verdik. Yürüyüş etkinliğimizle sağlıklı beslenme, obezite ile mücadele, düzenli spor yapma konusunda bir farkındalık oluşturmaya çalıştık."


Yürüyüşe öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı. Yürüyüş etkinliğine öğrencilerden oluşan bisikletli grup da katılarak sağlıklı yaşam için sporun önemine dikkat çekti.

Cumhuriyet Meydanı, Ünye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:26 Kaynak: AA
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