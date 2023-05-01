Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürmüştü! Cinayet nedeni ortaya çıktı: Başka birisiyle sözlendiğini duydum - Son Dakika
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Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürmüştü! Cinayet nedeni ortaya çıktı: Başka birisiyle sözlendiğini duydum

01.05.2023 16:21

Ordu'nun Ünye ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşını önce bıçaklayıp daha sonra tabanca ile vurarak hayattan koparan Merve Kuşçu, ilk ifadesinde, "Cengiz ile son zamanlarda aramız açıktı. Başka birisiyle sözlendiğini duydum. Olay günü de bu konuyu konuşmak için buluştuk" şeklinde konuştu. Kuşçu, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçenin Keş Mahallesi'nde meydana gelen feci olayda, deniz kenarında buluşan Merve Kuşçu (32) ile erkek arkadaşı Cengiz Pehlivan arasında sözlenme yüzünden tartışma çıktı. Kuşçu, önce erkek arkadaşını bıçakladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine de, yanında bulunan çantasından çıkardığı ruhsatsız tabanca ile Pehlivan'a peş peşe ateş etmeye başladı. Aldığı 6 kurşunla yere yığılan Pehlivan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bıçaklayıp kurşun yağdırmıştı! Genç kadın, sevgilisini başkasıyla sözlendiği için öldürmüş

"BAŞKA BİRİSİYLE SÖZLENDİĞİNİ DUYDUM"

Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olan Kuşçu ifadesinde, "Cengiz ile son zamanlarda aramız açıktı. Başka birisiyle sözlendiğini duydum. Olay günü de bu konuyu konuşmak için buluştuk. Bir anda aramızda tartışma çıktı. Bana saldırdı, ben de kendimi korumak için çantamdaki tabancayla ateş ettim. Pişmanım" dedi.

Kuşçu ifadesinin ardından Ünye M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Bıçaklayıp kurşun yağdırmıştı! Genç kadın, sevgilisini başkasıyla sözlendiği için öldürmüş
Bıçaklayıp kurşun yağdırmıştı! Genç kadın, sevgilisini başkasıyla sözlendiği için öldürmüş
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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Hisarcık, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürmüştü! Cinayet nedeni ortaya çıktı: Başka birisiyle sözlendiğini duydum - Son Dakika


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