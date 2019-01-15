Son Dakika Haberleri: Ünye'de Esnaf 26 Milyon Lira Kredi Kullandı

Ünye'de Esnaf 26 Milyon Lira Kredi Kullandı

2 saat önce

Ünye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ümit Özkan, 2018 yılında kooperatif ortaklarına 26 milyon 735 bin lira kredi kullandırarak destek olduklarını söyledi.

Ünye'de Esnaf 26 Milyon Lira Kredi Kullandı, System.String[]
Ünye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ümit Özkan, 2018 yılında kooperatif ortaklarına 26 milyon 735 bin lira kredi kullandırarak destek olduklarını söyledi.

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kooperatif olarak ortaklarına kredi kullandırma oranlarının arttığını belirtti.

Kooperatifin 2018 yılı sonu itibarıyla Halk Bankası Ünye Şubesinden 384 ayrı dosya ile esnafa 26 milyon 735 bin lira kredi kullandırıldığını ifade eden Özkan, "Geçtiğimiz yıl içinde 126 kişi kredi kullanarak kooperatifimize ortak olmuş ve toplam ortak sayımız 864 kişiye ulaşmıştır." dedi.

Kredilerin geri ödenmesindeki oranın yüzde 86 olduğuna işaret eden Özkan, "2019 yılında Ünye esnaf ve sanatkarlarına toplamda 40 milyon lira kredi kullandırımına kefalet etmeyi planlıyoruz. Kredi kullandırımında kooperatifimizin değerli ortaklarına, yeni ortak olacaklara yönetim kurulumuz ve çalışan personellerimizle daha iyi hizmet etmek için çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.

Özkan, esnaf için devlet desteklerinin devam ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Esnaf ve sanatkarlarımıza devletimizin desteği dün olduğu gibi bu zorlu günlerimizde de devam etmektedir. Esnafımızın uygun koşullarda kredi kullanabilmesi için 2019 yılı için beklenen plasmanımızın bir kısmı gönderilmiştir. Ödeme aralığı ve kredi faizi uygun olan devlet destekli kredilerimizden kullanım şartlarını yerine getirebilen tüm esnaf ve sanatkarlarımızın yararlanmasını bekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:45 Kaynak: AA

Ekonomi
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