Ünye'de ev yangını - Son Dakika

Ünye'de ev yangını

Ünye ilçesinde üç katlı evin üst katında çıkan yangın hasara yol açtı.

Ünye ilçesinde üç katlı evin üst katında çıkan yangın hasara yol açtı. Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Tezcan Sokak'ta üç katlı binanın üst katında Erdoğan Açıkgöz'e ait evde yangın çıktı. Ev sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle ev hasar gördü. Yangının, sobadan sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

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