Son Dakika Haberleri: Ünye'de eve giren yılanı itfaiye çıkarttı
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Ünye'de eve giren yılanı itfaiye çıkarttı

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.

Ünye'de eve giren yılanı itfaiye çıkarttı, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgilere göre, ilçenin Güzelkale Mahallesi'nde, Murat Pehlivan, evine giren yılanı fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yanlarında getirdikleri yılan yakalama aparatıyla canlı olarak yakaladıkları yılanı doğaya bırakmak üzere götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:37 Kaynak: AA
İtfaiye, Ordu, Ünye, Güncel
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