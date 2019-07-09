Ünye'de eve giren yılanı itfaiye çıkarttı
1 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:37 Kaynak: AA
'nun Ünye
ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgilere göre, ilçenin Güzelkale Mahallesi'nde, Murat Pehlivan
, evine giren yılanı fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yanlarında getirdikleri yılan yakalama aparatıyla canlı olarak yakaladıkları yılanı doğaya bırakmak üzere götürüldü.
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