Ünye'de filyasyon ekipleri Kovid-19 çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Ünye'de filyasyon ekipleri Kovid-19 çalışmalarını sürdürüyor

Ünye ilçesinde filiasyon ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastalar ile temaslılarına ulaşıyor.

Ünye ilçesinde filiasyon ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastalar ile temaslılarına ulaşıyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğinde oluşturulan filiasyon ekipleri, ilçeye bağlı Sahilköy, Saylan, Aydıntepe ve Tekkiraz mahallelerinde koronoavirüse yakalanan hastalar ile temaslılarına ziyaret gerçekleştirdi. Kovid-19 testi pozitif çıkarak evlerinde izole olan hastalar ve temaslı vatandaşların evlerinin önüne giden ekipler, vatandaşların genel sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Ekipler, vatandaşlara izolasyon sürecinde yapılması gerekenlere ilişkin de bilgilendirmede bulundu.

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