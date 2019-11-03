Ünye'de hayvan barınağındaki köpekler Bafra ilçesine getirildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde yağışlar sonrası su basan barınaktaki köpeklerin bir kısmı Samsun'un Bafra ilçesine getirildi.

Bafra Doğa ve Hayvan Severler Derneği Başkanı Zebur Deniz, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile irtibat kurarak, su altında kalan barınaktaki hayvanların bir süre Bafra Barınağı'nda misafir edilmesini istedi.

Kılıç'ın talimatı ile Ünye'deki hayvanseverler ile irtibat kurularak köpeklerin bir kısmı canlı hayvan nakil aracı Bafra'ya getirildi.

Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ünye'de hayvan barınağındaki köpeklerin bir kısmını Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın talimatı ile koruma altına aldık, yemeklerini verdik. En kısa zamana tedavileri ve kısırlaştırmaları yapılıp Ünye'deki doğal yaşama bırakılacaklar." dedi.

Deniz, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a ve katkı sağlayan hayvanseverlere teşekkür etti.