Son Dakika Haberleri: Ünye'de hayvan barınağındaki köpekler Bafra ilçesine getirildi
Son Dakika Güncel Ünye'de hayvan barınağındaki köpekler Bafra ilçesine getirildi

Ünye'de hayvan barınağındaki köpekler Bafra ilçesine getirildi

7 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde yağışlar sonrası su basan barınaktaki köpeklerin bir kısmı Samsun'un Bafra ilçesine getirildi.

Ünye'de hayvan barınağındaki köpekler Bafra ilçesine getirildi, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde yağışlar sonrası su basan barınaktaki köpeklerin bir kısmı Samsun'un Bafra ilçesine getirildi.

Bafra Doğa ve Hayvan Severler Derneği Başkanı Zebur Deniz, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile irtibat kurarak, su altında kalan barınaktaki hayvanların bir süre Bafra Barınağı'nda misafir edilmesini istedi.

Kılıç'ın talimatı ile Ünye'deki hayvanseverler ile irtibat kurularak köpeklerin bir kısmı canlı hayvan nakil aracı Bafra'ya getirildi.

Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ünye'de hayvan barınağındaki köpeklerin bir kısmını Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın talimatı ile koruma altına aldık, yemeklerini verdik. En kısa zamana tedavileri ve kısırlaştırmaları yapılıp Ünye'deki doğal yaşama bırakılacaklar." dedi.

Deniz, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a ve katkı sağlayan hayvanseverlere teşekkür etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförünün durağa dalıp, 3 yolcuyu bıçakladığı o anları yolcular anlattı
Kars'ta terör operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförü önce durağa daldı sonra 3 yolcuyu bıçakladı! İşte ilk görüntüler Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şanlıurfa'da sevgi seli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 18:46:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünye'de hayvan barınağındaki köpekler Bafra ilçesine getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]