ÜNYE'DE HEYELANDA BOŞALTILAN EVLERE İNCELEME - Son Dakika
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ÜNYE'DE HEYELANDA BOŞALTILAN EVLERE İNCELEME

06.04.2022 15:48

ORDU'nun Ünye ilçesinde 13 yapının tahliye edildiği heyelanda 4 ev kullanılmaz hale geldi.

ORDU'nun Ünye ilçesinde 13 yapının tahliye edildiği heyelanda 4 ev kullanılmaz hale geldi. AFAD'ın bölgede teknik incelemede bulanacağı, hazırlanacak raporun ardından da riskli yapılara ilişkin karar verileceği belirtildi.

Ünye ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bazı bölgelerde toprakta yaşanan gevşemeler nedeniyle heyelanlar meydana geldi. İlçeye bağlı Sarıhalil Mahallesi'nde dün meydana gelen heyelan nedeniyle birçok yapıda hasar oluşurken tarım arazilerinde de yarıklar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu hasar gören 13 yapı için tahliye kararı verildi. Evlerini tahliye eden vatandaşlar, geceyi komşularının ve akrabalarının evlerinde geçirdi. 4 evin kullanılamaz hale geldiği heyelanda, AFAD'ın bölgede teknik incelemede bulanacağı, hazırlanacak raporun ardından da riskli yapılara ilişkin karar verileceği belirtildi.

'TESELLİMİZ CAN KAYBI OLMAMASIDIR'

Mahalle Muhtarı İdris Çakır, heyelanda bölgede 4 evin tamamen kullanılmaz hale geldiğini belirtti. Heyelanın yaklaşık 1 hafta önce çatlaklarla başladığını kaydeden Çakır, "Yaklaşık 1 hafta önce ufak çatlaklarla başladı. Mahallemizin Çarşıt Mevkii'nde en büyük kayma meydana geldi. Heyelan 70 dönümün üzerinde arazide ve araziye yakın evlerde zarara yol açtı. Heyelan nedeniyle aynı bölgede bir binanın altı boşaltılarak kullanılamaz hale geldi. Merkezde ise tehlike oluşturduğu için boşaltılan evlerin 4 tanesi kullanılamaz hale geldi. Diğer evlerde risk durumu oluştuğu için tahliye yapıldı. Burada yaşayan vatandaşlar akrabaları ve komşularında kalıyor. Mahallemizde toprak kaymaları devam ediyor. Tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır" dedi.

ÜNYE'DE HEYELANDA BOŞALTILAN EVLERE İNCELEME
ÜNYE'DE HEYELANDA BOŞALTILAN EVLERE İNCELEME
ÜNYE'DE HEYELANDA BOŞALTILAN EVLERE İNCELEME

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Ordu'da heyelanda 13 ev tahliye edildi Ordu'da heyelanda 13 ev tahliye edildi

Toprak Kayması, Tarım, AFAD, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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