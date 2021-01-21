Ünye'de huzurevinde Kovid-19 aşısı uygulaması - Son Dakika

Ünye'de huzurevinde Kovid-19 aşısı uygulaması
21.01.2021 17:33
Ünye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında huzurevlerinde kalanlara aşı yapıldı.
Ünye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında huzurevlerinde kalanlara aşı yapıldı.
Tekkiraz Ahmet Cemal Mağden Huzurevi'nde kalanlar ile personele aşı uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan ekip, huzurevinde kalan 5 yaşlı ile 10 personele aşı yaptı.
İlçede bugüne kadar sağlıkçılar ve yardımcı personel ile eczacılar olmak üzere 1400 kişiye uygulanan aşılama işleminin devam ettiği belirtildi.
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