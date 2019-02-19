Son Dakika Haberleri: Ünye'de İş Yerine Silahla Saldırı

Ünye'de İş Yerine Silahla Saldırı

1 saat önce

Ünye ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı meydana geldi.

Ünye'de İş Yerine Silahla Saldırı, System.String[]
Ünye ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi'nde, Turgut S'ye ait iş yerine, M.A. yönetimindeki otomobilden ateş açıldı.

Kurşunların iş yerinin camlarına isabet ettiği olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.

Otomobil, olay yerinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:44 Kaynak: AA

Ünye, Güncel
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