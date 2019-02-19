Ünye'de İş Yerine Silahla Saldırı
1 saat önce
Ünye ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı meydana geldi.
Ünye
ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi'nde, Turgut S'ye ait iş yerine, M.A. yönetimindeki otomobilden ateş açıldı.
Kurşunların iş yerinin camlarına isabet ettiği olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.
Otomobil, olay yerinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:44 Kaynak: AA
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