Ünye'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ünye Devlet Hastanesi kavşağında, Nurettin Tanlak yönetimindeki 41 NA 371 plakalı otomobil ile Erdal Öztürk'ün kullandığı 52 ABK 827 plakalı kamyonet çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, hastane girişindeki beton sütunlara çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücüler, hastaneye kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını bir süre kontrollü sağladı.
Kaynak: AA
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