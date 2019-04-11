Ünye'de Kan Bağışına Destek

Ünye ilçesinde e-twinning projesi kapsamında 476 ünite kan bağışı yapıldı.

Ünye ilçesinde e-twinning projesi kapsamında 476 ünite kan bağışı yapıldı.



Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince organize edilen, Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi ve Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de proje ortağı olduğu etkinlik çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağış kampanyası düzenlendi.



Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni ve Kan Bağışı Koordinatörü Refaiddin Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin bu kampanyayı sahiplendiklerini söyledi.



Kan bağışı çalışmasını genişletip örnek olmayı ve iyiliği yaymayı hedeflediklerini belirten Kaya, "(Kan bağışı can bağışı) diyerek insanlara iyilik meleği olmak gibi bir hedefle iyilik serimize devam ediyoruz. Bu 10'uncu kan bağışımız. Bu yıl e-twinning projesi kapsamında kurucusu olduğumuz bu projede Türkiye'de 9 okul ile beraber yapıyoruz. Bu 9 okulun 3'ü Ünye'de. Amacımız kan bağışı çalışmasını genişletmek ve iyiliği yaymak." ifadesini kullandı.



Okul olarak bugüne kadar düzenlenen kampanyalarda 3 bin 200 ünite kan bağışı aldıklarını anlatan Kaya, bu kampanyada ise 476 ünite kan bağışı alındığını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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