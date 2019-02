Ünye'de Kansere Karşı Farkındalık Semineri

Ünye'de kadınlara yönelik düzenlenen "Kansere Karşı Farkındalık" seminerinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.



AK Parti İlçe Teşkilatı Kadın Kolları, Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ilçedeki özel bir hastane işbirliğiyle "Kansere Karşı Farkındalık" semineri düzenledi.



Ünye Ticaret Borsası konferans salonunda düzenlenen seminerde Kadın Hastalıkları ve Doğum Opr. Dr. Dilek Ak, rahim ve meme kanseri türlerine ilişkin bilgiler verdi.



Kanser hastalığıyla mücadele için toplumda bilincin artırılması gerektiğini ifade eden Ak, "Kanser, dünyada her yıl milyonlarca ölüme sebep olmaktadır ancak pek çoğu önlenebilir bir hastalıktır. Bu konuda yapılması gereken toplumsal bilinci artırmaktır. İşte bu konuda sivil toplum örgütlerine ve toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir." dedi.



Ak, kanserin önlenebilir bir hastalık olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:



"Rahim ağzı kanserleri sinsi seyrediyor ve uzun süre bulgu vermeyebiliyor. Eğer düzenli bir simir takibi yoksa atlanabiliyor, geç fark edilebiliyor. Geç fark edildiğinde ise çevre organlara yayılmış oluyor. KETEM'lerde ücretsiz olarak kanser taramaları yapabiliyor. 30-64 yaş arası her kadın kendi rızası ile gidip bu taramayı yaptırabilirler. Çoğu kadın 'Acaba ben de bir şey çıkar mı?' diye korkup gitmiyor. Testler maliyeti yüksek testler olmasına rağmen devletimiz KETEM'lerde ücretsiz olarak bu sağlık hizmetini veriyor."



Seminerde, rahim ağzı kanser taraması, bağırsak kanseri ve meme kanserine ilişkin bilgiler de aktarıldı.

