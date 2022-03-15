Ünye'de kar etkili oldu - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Ünye de beyaza büründü. Sahil kesiminde yer yer 30 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yükseklerde 1 metreye ulaştı.

Ünye Belediyesi ekipleri, 47 iş makinesi ve 116 personel ile karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AA muhabirine, vatandaşların belediye ekiplerine her saat ulaşabildiğini ve gelen talepler doğrultusunda acil durumlarda belediye ekiplerinin o noktalara ulaştığını söyledi.

Tavlı, "Yüksek kesimlerle birlikte ilçe merkezinde de çalışmalar sürdürülüyor. Buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları devam ediyor. Bu hafta da yer yer devam edecek kar yağışı ile ilgili gerekli çalışmalar devam edecek." diye konuştu.