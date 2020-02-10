Ünye'de kardan pasta yaptılar - Son Dakika
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Ünye'de kardan pasta yaptılar

7 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir pastane çalışanlarının kardan yaparak iş yeri önünde sergilediği 7 katlı pasta dikkati çekiyor.

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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir pastane çalışanlarının kardan yaparak iş yeri önünde sergilediği 7 katlı pasta dikkati çekiyor.

İlçenin Bayramca Mahallesi'ndeki pastanenin sahibi Mesut Efiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar nedeniyle işlerinin az olmasını fırsat bilerek kardan pasta yaptıklarını söyledi.

Kar yağışını herkesten farklı değerlendirip pasta yaptıklarını belirten Efiloğlu, "Kar yağışından dolayı yollar kapalı olduğu, buna bağlı olarak hiç iş olmadığı için aklımıza kardan pasta yapmak geldi. Dükkanımızın önünde hoş bir görüntü olsun, insanlar gelip fotoğraf çeksin, ilgi çeksin diye böyle bir pasta yaptık." dedi.

Efiloğlu, kardan pastanın ilgi çektiğini, insanların önünde hatıra fotoğrafı çektirdiğini kaydetti.

Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:54 Kaynak: AA
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