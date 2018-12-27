Ünye'de Karla Mücadele

Ordu'nun Ünye ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yer yer 50 cm'ye ulaşan kar kalınlığına karşı mücadele sürüyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle yer yer 50 cm'ye ulaşan kar kalınlığına karşı mücadele sürüyor.



Ünye Belediyesi ekipleri tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli bir çalışma ile yaklaşık 60 mahallede karla mücadele çalışması yürütüldü. 4 ayrı bölgeye ayrılan çalışma planlaması sonrasında 6 adet loder, 3 adet greyder, 1 adet loder, 6 adet hizmet aracı ve 20 personelle sahada mücadele çalışması yürüten Ünye Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için mahalle yollarında aktif çalışmalar gerçekleştirdi.



Karla mücadele kapsamında başta acil hastaların sağlık hizmetlerine ulaştırılması ve okul yollarının açık tutulmasına öncelik verildi. Mücadele kapsamında 3 gün boyunca 112 acil ekiplerine de yardımcı olundu. Ambulans talebinde bulunan 3 hasta için seferber olan ekipler ulaşımın hızlı bir şekilde yapılması için çalışma yürüttü.



Kış mevsimi ile birlikte özellikle üst mahallelerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı planlı bir çalışma yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ünye Belediyesi ekipleri mevsim boyunca koordineli şekilde çalışmaya devam ediyor. - ORDU

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