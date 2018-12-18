Ünye'de Kaza : 1 Yaralı
4 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ordu
'nun Ünye
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.10'da Burunucu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Sekmen idaresindeki motosiklet, park halindeki aracını çıkarmaya çalışan Nazan Yılmaz (41) yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada motor sürücüsü Nihat Sekmen yaralandı. Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:43 Kaynak: İHA
Ankara'da 9 Kişinin Hayatını Kaybettiği Tren Faciasıyla İlgili 3 Memur Hakkında Tutuklama Kararı Verildi
Annesinin Evi Terk Etmesinin Ardından Felçli Babasına Bakan 6 Yaşındaki Kız Yürekleri Sızlattı
Fındık Diyarı Ordu'da Çilek Üretimi Arttı! Tarladan Satılan Çilekler Üreticinin Yüzünü Güldürdü
Kayıp Ağabeyini Arama Çalışmasını Ağlayarak İzledi