Son Dakika Haberleri: Ünye'de Kaza : 1 Yaralı

Ünye'de Kaza : 1 Yaralı

4 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ünye'de Kaza : 1 Yaralı, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.10'da Burunucu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Sekmen idaresindeki motosiklet, park halindeki aracını çıkarmaya çalışan Nazan Yılmaz (41) yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada motor sürücüsü Nihat Sekmen yaralandı. Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:43 Kaynak: İHA

Ordu, Ünye, 3. Sayfa
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