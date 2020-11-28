Ünye'de kısıtlama sessizliği - Son Dakika

Ünye'de kısıtlama sessizliği
28.11.2020 21:29
İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının ardından Ordu'nun Ünye ilçesi de sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının ardından Ordu'nun Ünye ilçesi de sessizliğe büründü.
Geçen hafta sonu Cumartesi ve Pazar akşam saatlerinde uygulanan kısıtlama, bu hafta da yürürlüğe girdi. Sokağa çıkma kısıtlaması 28 Kasım saat 20.00'de başladı ve 29 Kasım Pazar günü sabah 10.00'a kadar sürecek. Ardından Pazar akşamı aynı saate başlayacak olan yasak Pazartesi saat 05.00'te sonra erecek.
İlçe genelinde korona tedbirleri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve yetkililer tarafından takip edilirken, şehirde kısıtlama ile beraber sokaklar bomboş kaldı. - ORDU
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