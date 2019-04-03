Son Dakika Haberleri: Ünye'de "Meme ve Serviks Kanseri" Semineri

Ünye'de "Meme ve Serviks Kanseri" Semineri

12 dakika önce

ORDU(AA) - Ünye'de "Meme ve Serviks Kanseri" konulu farkındalık semineri düzenlendi.

Ünye'de
ORDU(AA) - Ünye'de "Meme ve Serviks Kanseri" konulu farkındalık semineri düzenlendi.

Ünye Devlet Hastanesince "Kanserle Mücadele Haftası" kapsamında hastanenin konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Arzu Sümer Ortaç, toplumsal farkındalığın sağlanması ve toplum bilincinin geliştirilmesinin kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında geldiğini söyledi.

Kanser hastalığında erken teşhis için taramaların önemli olduğunu belirten Ortaç, "Halkımızı kanser taramalarını yaptırmak üzere 40-69 yaş arası kadınlarda meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlarda rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerde kolon kanseri taramasını yaptırmak üzere aile hekimlikleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve KETEM'lerimize bekliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:08 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medya Üzerinden Kadınlara Şantaj Şüphelisi Tutuklandı Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı Son Dakika! Liselere Giriş Sınavı Başvuruları Başladı HDP, 31 Mart Seçimlerini AİHM'e Taşıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 14:20:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünye'de "Meme ve Serviks Kanseri" Semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]