Ünye'de "Meme ve Serviks Kanseri" Semineri
12 dakika önce
ORDU(AA) - Ünye'de "Meme ve Serviks Kanseri" konulu farkındalık semineri düzenlendi.
ORDU(AA) - Ünye'de "Meme ve Serviks Kanseri" konulu farkındalık semineri düzenlendi.
Ünye Devlet Hastanesince "Kanserle Mücadele Haftası" kapsamında hastanenin konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Arzu Sümer Ortaç, toplumsal farkındalığın sağlanması ve toplum bilincinin geliştirilmesinin kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında geldiğini söyledi.
Kanser hastalığında erken teşhis için taramaların önemli olduğunu belirten Ortaç, "Halkımızı kanser taramalarını yaptırmak üzere 40-69 yaş arası kadınlarda meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlarda rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerde kolon kanseri taramasını yaptırmak üzere aile hekimlikleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve KETEM'lerimize bekliyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:08 Kaynak: AA
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