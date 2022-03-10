Ünye'de metruk binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika
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Ünye'de metruk binaların yıkımı sürüyor

10.03.2022 13:00
Ünye'de metruk binaların yıkımı sürüyor

Ünye Belediyesi, ilçede tehlike oluşturan metruk binaların yıkımını sürdürüyor.

Ünye Belediyesi, ilçede tehlike oluşturan metruk binaların yıkımını sürdürüyor.

Ünye Belediyesi ekipleri, Gürecülü Mahallesi'nde risk oluşturduğu tespit edilen metruk binanın yıkım işlemlerine başladı.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yapılan inceleme ve tespitlerle mahallelerde risk oluşturan binaların yıkımının sürdüğünü ifade etti.

Vatandaşların güvenliği için çalışmanın devam edeceğini belirten Tavlı, şunları kaydetti:

"Binaların hem farklı amaçlarla kullanımını önlemiş hem de çevre sakinleri açısından olası can ve mal kaybının önüne geçmiş oluyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarla 2019 yılından bu yana tehlike oluşturan 70'den fazla metruk binanın yıkımını gerçekleştirdik. Çalışmalarımız bundan sonra da devam edecektir."

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Ünye Belediyesi, Hüseyin Tavlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ünye'de metruk binaların yıkımı sürüyor - Son Dakika


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