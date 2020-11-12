Ünye'de muhtarlar Kovid-19 hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Ünye'de muhtarlar Kovid-19 hakkında bilgilendirildi

12.11.2020 17:49
Ünye'de muhtarlar Kovid-19 hakkında bilgilendirildi, System.String[]

Ünye ilçesinde düzenlenen programda muhtarlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin bilgilendirildi.

Ünye ilçesinde düzenlenen programda muhtarlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin bilgilendirildi.

Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Fatih Aydın, Ünye Muhtarlar Derneği'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, bu hastalığın, Ordu'da da çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Gece saat 2, 3'e kadar çalıştıklarını dile getiren Aydın, "Her gün böyleyiz. 'Sabah erkenden yola çıkalım, Ünye'ye gelelim' dedik. Ünye'de dramatik bir şekilde vakalarımız artıyor ve sizin desteğinize ihtiyacımız var. Bütün çareleri arıyoruz. Şu anda çare arıyoruz." dedi.

Aydın, bir şekilde korunma tedbirlerini almak zorunda olduklarını belirterek, muhtarlardan vatandaşları uyarmalarını ve sosyal mesafeye mutlaka uyulmasını istedi.

Kovid-19'a karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Bakın 14 gün aralıksız 1,5 metrelik sosyal mesafeyi korusak, maske taksak bu pandemi bitecek. Bu kadar net. Ama biz düğünlerimizde oynamaktan vazgeçemedik, cenazelerde toplanıp bir pide yiyelim, yasımızı tutalım demekten vazgeçemedik. Biz normal bir dönemde değiliz. Harp halindeyiz. Bu çok pis bir düşman. Duymuyoruz, koklamıyoruz, işitmiyoruz ama çok acımasız. Her 100 hastadan 3'ü ölüyor. 1000 kişide 30, 10 bin kişide 300, Ünye gibi 120-130 bin nüfuslu bir ilçede 3 bin eder ki bu bir mahalle nüfusudur. Böyle bir düşmanla karşı karşıyayken artık bizim bazı keyiflerimizden, konforumuzdan ödün vermemiz gerektiğini düşünüyorum."

Son günlerde yaşanan artışa karşı muhtarların desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Aydın, "Ordu'da bir seferberlik hareketi başlatmak istiyoruz. Dün Altınordu'da muhtarlarımızla bir araya geldik. Bugün Ünye'de, Akkuş'ta, yarın Fatsa'da bu çalışlarımız devam ediyor. Bir umutla geziyoruz ve ben inanıyorum ki biz muhtarlarımızın desteğini alacağız. Bu mücadelede bizi tek başımıza bırakmayın." diye konuştu.

Programa İlçe Sağlık Müdürü Sinan Dinçer Ayyıldız ile muhtarlar katıldı.

Muhtarlar Derneği, Aydın, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ünye'de muhtarlar Kovid-19 hakkında bilgilendirildi - Son Dakika


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