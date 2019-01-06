Ünye'de, Müzik Öğretmeni Evinde Ölü Bulundu
1 saat önce
ORDU'nun Ünye ilçesinde, Musiki Cemiyeti'nde görev yapan müzik öğretmeni Zeki Tetik (73), evinde ölü bulundu.
ORDU'nun Ünye
ilçesinde, Musiki Cemiyeti'nde görev yapan müzik öğretmeni Zeki Tetik (73), evinde ölü bulundu.
Ünye ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde oturan ve Ünye Musiki Cemiyeti'nde müzik öğretmenliği yapan Zeki Tetik'ten haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, girdiği evde Tetik'in cansız bedeni ile karşılaştı. Tetik'in cenazesi otopsi için Ünye Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Ordu
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:18 Kaynak: DHA
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