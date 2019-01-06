Son Dakika Haberleri: Ünye'de, Müzik Öğretmeni Evinde Ölü Bulundu

Ünye'de, Müzik Öğretmeni Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

ORDU'nun Ünye ilçesinde, Musiki Cemiyeti'nde görev yapan müzik öğretmeni Zeki Tetik (73), evinde ölü bulundu.

Ünye'de, Müzik Öğretmeni Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
ORDU'nun Ünye ilçesinde, Musiki Cemiyeti'nde görev yapan müzik öğretmeni Zeki Tetik (73), evinde ölü bulundu.

Ünye ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde oturan ve Ünye Musiki Cemiyeti'nde müzik öğretmenliği yapan  Zeki Tetik'ten haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, girdiği evde Tetik'in cansız bedeni ile karşılaştı. Tetik'in cenazesi otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:18 Kaynak: DHA

Ünye, Güncel
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