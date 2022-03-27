Ünye'de Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresinin çalıştayı yapıldı - Son Dakika

Ünye ilçesinde "2. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi"nin hazırlık çalıştayı düzenlendi.

İstanbul'da 11-13 Kasım'da yapılacak kongre için Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin konferans salonunda çalıştay gerçekleştirildi.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Ali Akdemir, burada yaptığı konuşmada, 2017 yılında örgütlerin yönetimi çalıştayı ile başlanılan çalışmanın bugüne geldiğini söyledi.

Akdemir, kongrenin ikincisini gerçekleştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kongremizi yerelden, özel sektörden, kamudan ve sivil toplumdan katılacak liderler zirvesi olarak da betimleyebiliriz. Zira temalarımızda vurguladığımız gibi kırsal, kentsel, ülkesel ve uluslararası başarılarda liderlik becerisi dominant, baskın niteliktedir. Bu içerikteki başarı örneklerini, öykülerini de platformumuza taşımayı planlamaktayız. İşletmeci ile kamucunun, yerel yönetici ile sivil toplumcunun etkileşimi, karşılıklı yönetsel ilke transferi yeni başarılara ufuk açacaktır."

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürol Özcüre ise "Günümüzde ülkemiz ekonomisi bir sınavdan geçiyor, zorluklar yaşıyoruz ama küresel alanda rekabetçi ve dinamik bilgi ekonomisine sahip olma sorumluluğu ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada bizim kongremizde üretilecek bilgilerin de orada yararlı olacağını düşünüyorum." dedi.

Çalıştayda, akademisyenler tarafından çeşitli sunumlar yapılarak katılımcılar bilgilendirildi.???????