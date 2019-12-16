Ünye'de otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saraçlı Mahallesi, Akkuş- Niksar Caddesi üzerinde Ünye'den Akkuş istikametine seyir halinde olan Vahit Eşgünoğlu (59) yönetimindeki 52 LH 313 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Ahmet Sencar (43) yönetimdeki Ünye Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.