Ünye'de otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünye'de otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Ünye'de otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 yaralı

7 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ünye'de otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saraçlı Mahallesi, Akkuş- Niksar Caddesi üzerinde Ünye'den Akkuş istikametine seyir halinde olan Vahit Eşgünoğlu (59) yönetimindeki 52 LH 313 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Ahmet Sencar (43) yönetimdeki Ünye Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ünye Belediyesi, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:16 Kaynak: AA
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