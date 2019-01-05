Ünye'de Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı
48 dakika önce
Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.
Ünye
ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (41) idaresindeki 66 LA 436 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen D.S'ye (72) çarptı.
Yaralanan D.S, 112 Acil Servis
ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı.
D.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:06 Kaynak: AA
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