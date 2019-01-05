Son Dakika Haberleri: Ünye'de Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Ünye'de Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

48 dakika önce

Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Ünye'de Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı, System.String[]
Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (41) idaresindeki 66 LA 436 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen D.S'ye (72) çarptı.

Yaralanan D.S, 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı.

D.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 02:06 Kaynak: AA

Ünye, Güncel
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