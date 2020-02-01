Ünye'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ünye'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika

Ünye'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nin sahil kesiminde Ali Kansu Şen'in kullandığı 52 AAK 449 plakalı otomobil, kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yolun alt bölümündeki alana devrildi.

Sürücü Şen olay yerinde, araçtakilerden yaralanan Metehan Zoroğlu ise kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaralanan Sinan Çiloğlu ile Alperen Okçu'nun tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.

Ünye'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

Fevzi Çakmak Mahallesi, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:57 Kaynak: AA
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