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Ünye'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Ünye'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

07.01.2022 15:25
Ünye'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlker Şahin yönetimindeki 52 ACN 387 plakalı otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu'ndaki kavşaktan dönmek isteyen Önder Yeşilduman idaresindeki 34 YT 5828 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçtaki Hakan Günoğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Otomobil, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ünye'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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