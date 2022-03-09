Ünye'de otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ünye'de otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

09.03.2022 12:41
Ünye'de otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde Emre A. yönetimindeki 52 AAH 786 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, trafik ışıklarında duran Arzu K'nın kullandığı 55 AFB 584 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Emre A. ve yanında bulunan Efe A, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Otomobil, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ünye'de otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünye'de otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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