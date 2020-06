Ünye'de pazar yerleri değişiyor - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde her çarşamba günü kurulan pazar yeri Liseler Mahallesi bölgesinde Tabakhane Deresi kenarına taşınıyor.



Her Çarşamba günü kurulan pazar yerinin önümüzdeki hafta çarşamba gününden itibaren Tabakhane Deresi'nin yanına kurulması kararlaştırıldı. Kaymakam Ümit Hüseyin Güney'in başkanlığında yapılan toplantıda Bayramca Mahallesi'ne kurulan pazarın da kaldırılacağı ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde her pazar günü kurulan pazarın ise Çarşamba Pazarı'nın kurulacağı yer olan Liseler Mahallesi Tabakhane Deresi yanına taşınacağı kararlaştırıldı.



"Bu tarihi bir karardır"



Sorunlar istişare edilip, her kesimin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çözüldüğünde hem değişimden yaşanan sorunlar en aza indirildiğini söyleyen Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Pazar yeri ile ilgili yaptığımız toplantıda önemli ve tarihi bir karar alındığını söylemek isteriz. Sorunlar istişare edilip, her kesimin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çözüldüğünde hem değişimden yaşanan sorunlar en aza indiriliyor hem de daha çok kesimi memnun ediyor. Bu nedenle mevcut Pazar yerinin insan ve araç trafiği bakımından daha zor bir duruma girmemesi açısından önceden aldığımız bu karar ile ileride yaşanacakların önüne geçmiş olduk. Vatandaşlarımız yeni yere daha rahat ulaşacak, pazarcılarımız da satışını daha rahat yapacak. Bu nedenle Ünye'nin pazar yeri konusunda yaptığımız değişim kararının hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ORDU