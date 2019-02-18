Son Dakika Haberleri: Ünye'de Risk Grubundaki Çocuklar Sporla Hayata Tutunacak

Ünye'de Risk Grubundaki Çocuklar Sporla Hayata Tutunacak

1 saat önce

Ünye'de Okul Destek Projesi'nden (ODES) yararlanan 43 çocuk, ilgi alanlarına göre sportif faaliyetlere yönlendirilecek.

Ünye'de Risk Grubundaki Çocuklar Sporla Hayata Tutunacak, System.String[]
Ünye'de Okul Destek Projesi'nden (ODES) yararlanan 43 çocuk, ilgi alanlarına göre sportif faaliyetlere yönlendirilecek.

Proje koordinatörü ve Ünye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Onur Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamında yürütülen projenin, risk gurubundaki çocukların yuvaya gönderilmesinin önlenmesini amaçladığını söyledi.

Bakanlığın proje kapsamında ekonomik ve sosyal destek sağladığını belirten Bektaş, "Bu çocuklarımız ortaokul çağında ve risk grubunda. Bu çocuklar, ekonomik destek verilen ve genelde yurda veya yuvaya gönderilmek üzere olan çocuklar. Bu ailelere maddi ve manevi destek verilerek, çocuklarının yurda veya yuvaya gitmesinin önlemesi sağlanıyor. Ekonomik destek sağlanan çocukların sosyal boyutunu genişletmek amaçlı ODES projesi başlatıldı." dedi.

Bektaş, risk grubu çocuklara yönelik ilgi alanlarına göre sportif kurslar başlatacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız ODES kapsamında desteklediğimiz 43 çocuğumuza yönelik Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğümüzle çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda risk altındaki bu çocuklarımızı, basketbol, voleybol, boks, tekvando, masa tenisi, okçuluk gibi ilgi alanlarına yönelik kurslara başlatacağız. Burada önemli olan risk gurubundaki çocuklarımızın sosyal ve sportif faaliyetlerin içinde yer almalarını sağlamak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:20 Kaynak: AA

Ünye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İŞKUR Programlarına Katılan İşsiz Anneye, Aylık 2 Bin 420 Lira Ödeme Yapılıyor Şırnak'ta Bir Çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kirlenen Afişini Temizledi

Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti 6 Yaşındaki Çocuk Tırmanma Parkurundan Yere Çakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:34:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünye'de Risk Grubundaki Çocuklar Sporla Hayata Tutunacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]