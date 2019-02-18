Ünye'de Risk Grubundaki Çocuklar Sporla Hayata Tutunacak

Ünye
'de Okul Destek Projesi'nden (ODES) yararlanan 43 çocuk, ilgi alanlarına göre sportif faaliyetlere yönlendirilecek.
Proje koordinatörü ve Ünye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Onur Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamında yürütülen projenin, risk gurubundaki çocukların yuvaya gönderilmesinin önlenmesini amaçladığını söyledi.
Bakanlığın proje kapsamında ekonomik ve sosyal destek sağladığını belirten Bektaş, "Bu çocuklarımız ortaokul çağında ve risk grubunda. Bu çocuklar, ekonomik destek verilen ve genelde yurda veya yuvaya gönderilmek üzere olan çocuklar. Bu ailelere maddi ve manevi destek verilerek, çocuklarının yurda veya yuvaya gitmesinin önlemesi sağlanıyor. Ekonomik destek sağlanan çocukların sosyal boyutunu genişletmek amaçlı ODES projesi başlatıldı." dedi.
Bektaş, risk grubu çocuklara yönelik ilgi alanlarına göre sportif kurslar başlatacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bakanlığımız ODES kapsamında desteklediğimiz 43 çocuğumuza yönelik Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğümüzle çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda risk altındaki bu çocuklarımızı, basketbol
, voleybol
, boks, tekvando, masa tenisi, okçuluk gibi ilgi alanlarına yönelik kurslara başlatacağız. Burada önemli olan risk gurubundaki çocuklarımızın sosyal ve sportif faaliyetlerin içinde yer almalarını sağlamak."