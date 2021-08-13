Ünye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinin kırsal mahallerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiğdem ve Yeşilkent mahallerinde sağanak etkili oldu.

Çiğdem Mahallesinin Muhtarı Osman Demir, AA muhabirine, gün boyunca devam eden sağanağın özellikle 65 haneli Düz Sokak'ta hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Ünye- Kumru yolu üzerindeki büzlerin tıkandığını belirten Demir, "Yağışın etkisini biraz olsun azaltmasıyla birlikte kendi çabamızla açtık, kepçeyi bekliyoruz. Belediyenin, mahallemizin girişinde yaptırdığı istinat duvarının altı da suyun etkisiyle boşaldı. Mahallemizden geçen Kuru Dere'nin taşması sonucu yollar araç trafiğine kapandı." dedi.

Aynı mahallede İdris Çakır'a ait ahırı da su bastı. Ahırdaki hayvanlar, vatandaşların kendi çabalarıyla kurtarıldı.

Mahallenin bazı kesimlerindeki tarım arazileri su altında kaldı, yer yer de toprak kaymaları meydana geldi.

Yeşilkent Mahallesi'nde de bazı yollar ve fındık bahçeleri su altında kaldı.