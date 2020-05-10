Ünye'de şehit anneleri ve 100 yaş üzerindeki annelere ziyaret - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde "Anneler Günü" dolasıyla şehit annelerinin yanı sıra 100 yaş üzerindeki anneler ziyaret edilerek, günleri kutlandı.

Ünye Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla ilçede Anneler Günü ziyaretleri gerçekleştirildi.

İlçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelere de gidilerek şehit anneleri ve 100 yaş üzerindeki anneler ziyaret edildi, çiçek ve hediyeleri takdim edilerek özel günleri kutlandı.

Ekipler ayrıca, bazı şehitlerin mezarlarını da ziyaret ederek dua etti.

Şehit anneleri, böyle bir günde unutulmadıkları için Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'e teşekkür etti.