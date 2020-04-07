Ünye'de seyir halindeki araç yandı - Son Dakika

Ünye'de seyir halindeki araç yandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeyken yanan hafif ticari araçta hasar oluştu.
Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeyken yanan hafif ticari araçta hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, sahil yolu Kocuklu Mahallesi mevkisinde, Yılmaz Akçaoğlu yönetimindeki 55 GM 565 plakalı hafif ticari aracın motor kısmı alev aldı.
Durumu fark ederek araçtan inen sürücü Akçaoğlu'nun ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Araçta hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:20 Kaynak: AA
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