Ünye'de seyir halindeki araç yandı - Son Dakika

Durumu fark ederek araçtan inen sürücü Akçaoğlu'nun ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Alınan bilgiye göre, sahil yolu Kocuklu Mahallesi mevkisinde, Yılmaz Akçaoğlu yönetimindeki 55 GM 565 plakalı hafif ticari aracın motor kısmı alev aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?