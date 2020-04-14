Ünye'de sokak hayvanları için besleme kapları yerleştirildi - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde sokak hayvanları için besleme kapları yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılarak Ünye Belediyesine teslim edilen mama kapları, yetkililer tarafından ilçedeki sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere bırakıldı.

Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Civan İkinci, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığı bugünlerde belediye olarak besleme yaptıklarını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği ve hayvanseverlerle birlikte çalışmaları yürüttüklerini ifade eden İkinci, "Yemlemelerimizi yapıyoruz. Noksanlarımızı hayvanseverlerle diyalog halinde çözmeye çalışıyoruz. Günlük yaş ve kuru mama ile fırınlardan aldığımız ekmeklerle sokak hayvanlarımızın beslenmesini sağlıyoruz." dedi.



İkinci, çalışmalar kapsamında küpesiz ve yavru olan sokak hayvanlarını toplayarak Büyükşehir Belediyesi aktarma istasyonuna götürdüklerini de belirterek, "Burada küpe takılan ve kısırlaştırılan sokak hayvanları aynı şekilde alındıkları noktalara bırakılıyor." diye konuştu.