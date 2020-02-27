Ünye'de sokak hayvanları sıcak yuvaya kavuşturulacak - Son Dakika
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Ünye'de sokak hayvanları sıcak yuvaya kavuşturulacak

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde sokak hayvanlarının korunma ve barınması, kuşlara da yuva yapılması amacıyla protokol imzalandı.

Ünye'de sokak hayvanları sıcak yuvaya kavuşturulacak, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde sokak hayvanlarının korunma ve barınması, kuşlara da yuva yapılması amacıyla protokol imzalandı.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Kaymakamlık makamında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, sokak hayvanlarının korunması, sahiplenilmesi ve kent hayatı içerisinde insanlarla barışık şekilde yaşamasına imkan verecek bir projenin protokolünü imzaladıklarını söyledi.

Proje kapsamında sokak canlılarının bir yuvaya kavuşturularak zorunlu barınma ihtiyaçlarının karşılanmış olacağını belirten Güney, proje kapsamında barınak ve kuş yuvalarının Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince yapılacak olmasının ayrı önem taşıdığını aktardı.

Güney, projenin, meslek lisesi öğrencilerinin becerilerini geliştirmesi, az bütçeyle sonucu ulaşılması ve hayvanların sahiplendirilmesine katkı sağlaması bakımından anlamlı ve önemli olduğunu da kaydetti.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise projeyle ilçede belirlenen okulların bahçesine sokak hayvanları için gerekli ortam ve şartların sağlanacağını ifade ederek, projeyle çocuklara sokak hayvanlarını sevdirmek ve onlarla birlikte yaşamayı öğretmeyi amaçladıklarını vurguladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz de imzalanan protokolle müdürlük olarak belirledikleri 10 okulda sokak hayvanları için barınak, kuşlar için ise 20 kuş yuvası yapılmasının planlandığını söyledi.

Törende, Kaymakam Güney, Belediye Başkanı Tavlı ve Milli Eğitim Müdürü Tokgöz protokolü imzaladı.

Proje kapsamında barınak ve yuva malzemelerini Ünye Belediyesi karşılayacak.

Kaymakamlık, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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