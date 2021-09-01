Ünye'de TMO fındık alımlarına başladı - Son Dakika

Ünye ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından fındık alımına başlandı.

İlçeye bağlı Yüceler Mahallesi'nde kiralanan depolarda, Giresun kalite fındığın kilogramı 27, levant kalite 26,5 ve sivri kalite 25,5 liradan alınıyor.

Önceden randevu alarak gelinen TMO'ya üreticilerin ilgisinin oldukça iyi olduğu gözlendi.

TMO Ordu Şube Müdürü Mehmet Güney, TMO personeli ile üreticilere tatlı ve meyve suyu ikram etti.

TMO Ünye Şubesini ziyaret eden Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, AA muhabirine, üreticilerin gerek TMO'ya gerekse tüccara ürünü götürmeden önce iyice kurutması ve içinin temizliğinin yapılması gerektiğini belirterek, "TMO, kendilerine getirilmesi gereken fındıkla ilgili standartlarını sık sık açıklıyor, buna üreticilerimiz riayet etmeli, depodan geri dönmemeli." dedi.