Ünye'de toprak kayması sebebiyle kaya parçaları yola savruldu - Son Dakika
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Ünye'de toprak kayması sebebiyle kaya parçaları yola savruldu

20.03.2022 18:27
Ünye'de toprak kayması sebebiyle kaya parçaları yola savruldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen heyelan ulaşımı durdurdu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen heyelan ulaşımı durdurdu. Denizbükü, Başköy, Tepeköy, Yaylalı, Yiğitler, Üçpınar Mahalleleri ve Kumru grup yolunda oluşan toprak kayması sebebiyle kaya parçaları yola savruldu.

Kaya kütleleri ve ormanlık alandaki bazı ağaçların yola devrilmesi ile kapanan yolda güvenlik önlemleri alındı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Ekipleri ekipleri yolu trafiğe açmaya çalışırken, jandarma ekipleri de yol güvenliğini sağladı. Denizbükü Mahallesi Muhtarı Fevzi Uysal, yaptığı açıklamada, "Ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolu ulaşıma açmaya çalışıyor. Yolun tekrar güvenli bir şekilde verilmesi için iş makinaları ve araçları bekliyoruz" dedi.

(Hamza Alp/İHA)

Ünye'de toprak kayması sebebiyle kaya parçaları yola savruldu

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Minikler, Peygamber Efendimiz'i ilahilerle andı Minikler, Peygamber Efendimiz'i ilahilerle andı

Üçpınar, Tepeköy, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ünye'de toprak kayması sebebiyle kaya parçaları yola savruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünye'de toprak kayması sebebiyle kaya parçaları yola savruldu - Son Dakika
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