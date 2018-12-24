Son Dakika Haberleri: Ünye'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ünye'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

57 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ünye'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Saraçlı Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ali D. (23) idaresindeki 34 YK 7860 plakalı otomobil, Sanayi Sitesine girmek için dönüş yapan Hakan B.(41) yönetimindeki 61 TA 360 plakalı motosiklete önden çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazada yaralanan sürücü Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:04 Kaynak: İHA

Niksar, Ordu, Ünye, 3. Sayfa
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