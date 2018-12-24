Ünye'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, saat 11.00 sıralarında Saraçlı Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ali D. (23) idaresindeki 34 YK 7860 plakalı otomobil, Sanayi Sitesine girmek için dönüş yapan Hakan B.(41) yönetimindeki 61 TA 360 plakalı motosiklete önden çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.



Kazada yaralanan sürücü Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

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