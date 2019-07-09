Son Dakika Haberleri: Ünye'de trafik kazası: 1 yaralı
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Ünye'de trafik kazası: 1 yaralı

13 dakika önce

Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Ünye'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgi göre, C.G yönetimindeki 52 KD 045 plakalı otomobil Devlet Sahil Yolu üzeri Ortayılmazlar Mahallesi Yalı mevkisinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yalçın Taşçıoğlu'na çarptı.
Ünye Muharip Gaziler Derneği Başkanı olduğu öğrenilen Taşçıoğlu, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Taşçıoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:43 Kaynak: AA
Sahil Yolu, Ünye, Güncel
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