Ünye'de trafik kazası: 1 yaralı
13 dakika önce
Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Ünye
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:43 Kaynak: AA
ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgi göre, C.G yönetimindeki 52 KD 045 plakalı otomobil Devlet Sahil Yolu
üzeri Ortayılmazlar Mahallesi Yalı mevkisinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yalçın Taşçıoğlu'na çarptı.
Ünye Muharip Gaziler Derneği Başkanı olduğu öğrenilen Taşçıoğlu, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Taşçıoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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